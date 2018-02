„Viele Menschen sind nicht bereit, zu lernen“

Digitale Revolution als Bedrohung

Für Programmierer und Co. ist die Digitalisierung eine große Chance. Arbeitnehmer, die nicht über technische Fähigkeiten verfügen oder nicht bereit sind, zu lernen, werden hingegen in ihrem gesellschaftlichen Status, im Job, ihrer Existenz und somit auch auf wirtschaftlicher Basis bedroht. Wichtig sei für den Einzelnen, eigene Ideen zu entwickeln. "Wenn die Idee aus einem selbst kommt, dann bringt es auch was", sagt Erhan.