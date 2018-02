„Halbwertszeit des Wissens wird immer kürzer!"

Eine Grundausbildung müsse der Staat bieten, etwa in Gymnasien oder in berufsbegleitenden Schulen. Im Arbeitsleben seien aber Arbeitgeber und Lehrinstitute gefordert. Besonders die ältere Generation müsse sich weiterbilden können und am Puls der Zeit bleiben. Nur so könne man als Arbeitnehmer auch im Job glücklich sein. Es sei wichtig, besonders für Ausbilder, auf das digitale Verständnis – nach Lesen, Rechnen und Schreiben – mehr Wert zu legen. Sonst könne der bevorstehende Wandel nicht mitvollzogen werden und der Anschluss würde verpasst.