Pöltl und Raptors gewinnen Krimi gegen Miami!

Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) mit einem 115:112 gegen Miami Heat den sechsten Sieg in Serie und den 40. Saisonerfolg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Die Kanadier behaupteten damit auch ihre Führung in der Eastern Conference. Jakob Pöltl übertraf die Marke von 1.000 Einsatzminuten im Spieljahr.