Mann zerrt Bub nach Schneeballwurf zur Polizei

Der Vorfall hatte sich Dienstag Vormittag im Bereich eines Hotels in Obertauern abgespielt. Ein 54-Jähriger aus Pfaffstätt wurde Zeuge, als der elfjährige deutsche Bub Schneebälle von einer Passage in Richtung mehrerer fahrender Autos schleuderte. Das empörte den Innviertler derart, dass er auf das Kind losstürmte, es am rechten Arm packte und - ohne seine Eltern zu verständigen und gegen seinen Willen - zur örtlichen Polizeistation zerrte. Dort wollte er Anzeige erstatten.