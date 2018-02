Hohlraum rettete dem Arbeiter das Leben

Nur dank eines Hohlraums überlebte einer der Arbeiter, die am Montag von einem einstürzendem Vordach auf einer Baustelle in der Bayerhamerstraße verschüttet wurden, das Unglück. Der Steirer wurde in dieser „Nische“ nicht vom 50 Tonnen schweren Beton erdrückt. Sein Kollege wurde nur teilweise verschüttet.