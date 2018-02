Abstimmung über Fusion: Heiße Phase beginnt

Am 11. März stimmen die Bürger ab, ob sie mit St. Veit in der Südsteiermark (Ortsteil Seibersdorf) sowie Straß (Ober-, Unterschwarza, Lichendorf, Weitersfeld) fusionieren sollen – es wäre auch ein Wechsel in den Bezirk Leibnitz. Die noch junge Bürgerinitiative „Rettet Murfeld“ macht gegen das Vorhaben mobil und hat die Volksbefragung erzwungen: „Endlich gibt’s einen wirtschaftlichen Aufschwung bei uns. Warum sollten wir gerade jetzt das Handtuch werfen und ohne Zwang fusionieren?“, meint Anton Weingerl. "Als Unternehmer bin ich in der ganzen Steiermark unterwegs. Nirgends ist es durch die Fusion besser geworden."