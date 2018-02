ORF-Chef Wrabetz: „Das hat Konsequenzen!“

"Der Chef ist entrüstet. So geht das auch nicht, Alexander Wrabetz ist sehr verärgert", berichteten engste Mitarbeiter des ORF-Generaldirektors, dass diese Sache nun "sicher Folgen" haben werde. Vor allem sei "absolut unverständlich", dass die Verantwortlichen im Landesstudio Tirol am Samstagabend keine klare und ausführliche Entschuldigung für den ganzen Nazi-Beitrag und auch für die Nicht-Ausstrahlung des Protests des FPÖ-Spitzenkandidaten Abwerzger in der Sendung "Tirol heute" ausgestrahlt hätten.