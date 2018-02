Strache als „NS-Verbrecher“? ORF-Chef liked Tweet

ORF entschuldigt sich bei Abwerzger

In der Causa des geschnittenen "Tirol heute" -Beitrags hat sich der ORF mittlerweile bei Markus Abwerzger entschuldigt. "Ich habe heute mit Mag. Abwerzger und Rudi Federspiel persönlich gesprochen und mich im Namen des ORF entschuldigt", berichtete der Tiroler ORF-Landesdirektor Helmut Krieghofer. Die verantwortliche Redakteurin habe ihm versichert, "nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben". Aus "Zeitknappheit" und wegen "technischer Probleme" sei der Beitrag erst unmittelbar vor Sendungsstart fertig geworden und auf Sendung gegangen, schilderte er die Causa aus ORF-Sicht. Die Distanzierungen Abwerzgers und Federspiels von den antisemitischen Äußerungen eines Passanten seien nicht dabei gewesen, räumte er ein. Man habe dies dann am Samstag in der "ZiB" um 13 Uhr und in "Tirol heute" mit einer ausführlichen Stellungnahme von Abwerzger "nachgeholt".