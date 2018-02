Teure Kurse: Das Geschäft mit den Studenten

Bereits für das Medizinstudium gibt es einen Aufnahmetest. Schon bei der Anmeldung muss man 110 Euro blechen. Kostspielige Vorbereitungskurse werden gerne besucht – schließlich will man einen von wenigen Studienplätzen ergattern. Andere Studien erfordern Prüfungen, die eigentlich gar nicht Teil des Studiums sind, sondern nur ergänzen. Eine beliebte Prüfung ist das kleine Latinum. Betroffen sind vor allem Studenten, die sich in der Schule einer lebenden Fremdsprache widmeten. „Hinzu kommt noch, dass die Lateinprüfung an der Uni Wien immer schwieriger wird“, berichtet Eduard Völker, Leiter des Instituts „Lernen 8“, im „Krone“-Interview (siehe unten).