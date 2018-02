Traiskirchen nicht zu stoppen, Krimi an Graz!

Die Traiskirchen Lions haben am Sonntag in der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) ihren vierten Sieg in Serie eingefahren. Die Niederösterreicher setzten sich nach Rückstand bei den Oberwart Gunners noch mit 85:73 durch und dürfen als Tabellenzweiter weiter auf eines der beiden Freilose für die erste Play-off-Runde hoffen.