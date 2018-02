Aktivistin (26) plant schon nächsten Nacktprotest

Mit der Ballkarte in der Handtasche und zwei blauen Flecken am Arm als "Souvenir" trat Aktivistin Alisa V. die Heimreise von Wien nach Kiew an. Nach dem Eklat rund um ihren "Busen-Blitzer" vor der Staatsoper wird sie nun mit ihren "Femen-Freundinnen" in der ukrainischen Heimat neue Nacktproteste planen.