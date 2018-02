Hilfe für Frauerl und Vierbeiner in Not

Hilfe für Tierbesitzerinnen in Not

Anita Wernisch, Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle in Oberwart: "Mit der Spende können wir Frauen in schwierigen Lebenslagen unterstützen. Beispielsweise haben wir Frauen in der Beratung, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ihre Tiere aber nicht zurücklassen können – aus Angst, es könnte dem Haustier etwas passieren. Leider werden Katzen und Hunde häufig als Druckmittel verwendet. Viele Frauen können dann nicht in eine Notunterkunft, weil Tiere dort zumeist nicht erlaubt sind. Mit dem Geld können wir in der Beratung schnell und individuell helfen und auch für das Tier eine vorübergehende Lösung organisieren."