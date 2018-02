Zwei Tote in Wien: Gewalt stand auf Tagesordnung

Entsetzen einen Tag nach dem grausigen Fund zweier Leichen in der Rußbergstraße in Wien-Floridsdorf: Woran Fatma Ö. (45) und ihre 15-jährige Tochter Tugba starben, ist noch unklar. Fremdverschulden schließt die Polizei aus - und doch stand laut Nachbarn in der Wohnung Gewalt an der Tagesordnung.