Tiroler wurden durch Plattform zu Millionären

Kryptowährungen sind im Zuge der Finanzkrise 2008 entstanden. Die Idee: ein digitales Zahlungssystem zu schaffen. Befürworter preisen den technischen Fortschritt und schätzen die Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle. Kritiker monieren hingegen, dass es sich bei Bitcoin und Co. nicht um Währungen im klassischen Sinne handle, weil zentrale Eigenschaften wie zum Beispiel Wertstabilität fehlen. Die Brüder Michael und Kevin Kaiser gehören ganz klar zu jenen Tirolern, die die Welt rund um die Kryptowährungen für sich entdeckt haben und derzeit stolze Besitzer von rund 2,5 Millionen Euro in Ether sind. Wie kam es dazu? „Seit 2011 sind wir in dieser Szene aktiv tätig und haben alles durchgemacht, was man nur so durchmachen kann“, erklärt Michael Kaiser (26).