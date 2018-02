Model-Mama Klum gegen Fashion-Karriere für Tochter

Daneben ist sich die Model-Mama nicht einmal sicher, ob das Modeln überhaupt etwas für die 13-Jährige ist - womit Heidi kein Problem hätte! "Und solange die nicht modeln wollen, ist das auch völlig cool für mich. Ich treibe das nicht voran. Ich warte einfach mal den Zeitpunkt ab, ob sich das überhaupt eines meiner Kinder wünscht", stellt das Topmodel klar. Der Klum-Sprössling hätte es ohnehin schwer, in die großen Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Heidi ist erfolgreich wie eh und je. Unter anderem belegte sie 2017 den Spitzenplatz der am meisten gesuchten Models in Deutschland auf Google.