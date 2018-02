Semesterferien: Winterlich kalt, gute Schneelage

Oben Sonne, unten Nebel und Wolken

Am Samstag halten sich im Bergland und im Süden anfangs viele Wolken, die sich auch tagsüber nur zögerlich lichten. Von Vorarlberg bis in die nördliche Obersteiermark fallen mitunter sogar ein paar Flocken. Die Sonne zeigt sich am längsten im östlichen Flachland, in Osttirol und Oberkärnten sowie generell im Hochgebirge, etwa auf vielen Gletschern. Meist -1 bis +5 Grad, in 2.000 m -11 bis -8 Grad. Landesweit mehr Sonne hat der Sonntag zu bieten. Auf den Bergen ist es von der Früh weg recht sonnig. Die Nebel- und Hochnebelfelder in den Tälern lichten sich tagsüber in vielen Regionen. Trüb bleiben kann es allerdings weiterhin in manchen Tälern Salzburgs, der Steiermark und Kärntens sowie stellenweise in Ober- und Niederösterreich. Am Nachmittag ziehen zudem allmählich dichte Wolken des nächsten Frontensystems auf. Weiterhin 0 bis +6 Grad, in 2.000 m von Ost nach West -8 bis -4 Grad.