„Vier Pfoten“ retten Löwenjunge aus Bulgarien

Die Löwenjungen werden vorübergehend in der Großkatzenstation "Felida" leben, die in dem niederländischen Ort Nijeberkoop liegt. Mit der Übernahme des Projekts im Jahr 2014 übernahm die Tierschutzorganisation gleichzeitig die Verantwortung für die darin untergebrachten 26 Großkatzen. Da "Felida" primär als Transit- und Rehabilitierungsstation dient, übersiedelten die "Vier Pfoten" den Großteil der Wildtiere in das ebenfalls eigene Großkatzenschutzzentrum "Lionsrock" in Südafrika. Heute leben in der niederländischen Großkatzenstation sechs weitere Großkatzen, unter anderem die beiden jungen Tiger, die aus Syrien gerettet werden konnten. Die meisten von ihnen sind allerdings zu alt oder schwach für eine Weiterreise. Die "Vier Pfoten" planen, "Felida" auszubauen, um noch mehr Großkatzen aus schlechten Haltungsbedingungen retten und in naturnahen Gehegen aufnehmen zu können.