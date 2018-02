Wien: Bewohner retten sich aus Mehrparteienhaus

Die Wiener Berufsfeuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten ausrücken, da ein Geschäftslokal im Erdgeschoß in Flammen stand. Als die Berufsfeuerwehr gegen 19.30 Uhr eintraf, schlugen Flammen aus einer Auslage, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Der Brand war mit starker Rauchentwicklung verbunden. Verletzt wurde dennoch niemand.