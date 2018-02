Dreiste Diebe am Snack-Automaten

Einbrecher im Krankenhaus in Zell am See: Unbekannte versuchten einen in einem Flur aufgestellten Automaten mit Knabbereien aufzuzwängen. Sie machten sich an einem versperrten Schloss zu schaffen. Vermutlich wollten sie an den Münzbehälter gelangen. Die Unbekannten beschädigten den Automaten zwar, konnten ihn aber nicht öffnen.