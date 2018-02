Ministerin wird eingeschaltet

Am 30. Jänner berichtete die „Steirerkrone“ nicht zum ersten Mal über Georg: ein zwölfjähriger Bub, der an Muskelschwund leidet und dem mit Hilfe eines neuen Medikamentes geholfen werden könnte. Die GKK will für die Kosten nicht aufkommen, eine Welle der Empörung und Hilfsbereitschaft ging durchs Land.