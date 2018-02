Schuss in Heim für minderjährige Flüchtlinge

Was dazu geführt hat, dass der Afghane in dem Heim an der Bundesstraße, in dem vom Verein Einstieg unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut werden, ausgerastet ist, ist noch unklar. Auf jeden Fall schnappte sich der Jugendliche am Montag gegen 19 Uhr ein Messer und bedrohte damit sowohl mehrere Mitbewohner als auch die Betreuer. Die Situation eskalierte. Einem der Mitarbeiter gelang es, die Polizei zu rufen.