Opernball und Demo sorgen für Chaos in Wiener City

Wenn am Donnerstag der "Ball der Bälle" in der Wiener Staatsoper über die Bühne geht und sich die politische Elite sowie Stars und Sternchen aus Nah und Fern auf dem Tanzparkett tummeln, wird es nicht nur im "Ersten Haus am Ring" laut, sondern auch auf Wiens Straßen. Auch heuer findet eine Demo unter dem Motto "Eat the Rich", veranstaltet von der Kommunistischen Jugend Österreichs, statt, die Polizei wird mit rund 350 Beamten im Einsatz sein. Und für Autofahrer gilt einmal mehr: die Innenstadt an diesem Abend, wenn möglich, bitte meiden!