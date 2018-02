Abgas-Affäre: Erneut Razzia in zwei Audi-Werken

Im Zuge der Abgas-Affäre hat die Staatsanwaltschaft München II am Dienstag die Zentrale der VW-Tochter Audi im bayrischen Ingolstadt und das Werk in Neckarsulm in Baden-Württemberg durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen wegen Abgasmanipulationen in den USA, rückten jetzt auch in Europa verkaufte Autos mit Sechszylinder-Dieselmotoren in den Fokus der Ermittler, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Kreis der Beschuldigten umfasse inzwischen 14 Menschen. Aktuelle oder ehemalige Vorstandsmitglieder von Audi seien nicht darunter.