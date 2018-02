Star Wars: Erster Trailer zeigt jungen Han Solo

Das Warten hat ein Ende: Star-Wars-Fans können endlich einen ersten Blick auf den jungen Han Solo werfen. In "Solo: A Star Wars Story" tritt Newcomer Alden Ehrenreich in die großen Fußstapfen von Schauspieler-Legende Harrison Ford, der dem Weltraumschmuggler vor 40 Jahren Leben einhauchte. Ehrenreich hat keine leichte Aufgabe, gilt Han Solo doch als eine der beliebtesten Filmfiguren aller Zeiten. Der am Montag veröffentlichte erste Trailer lässt jedenfalls auf einen Erfolg hoffen.