Umzingelter Pilot sprengt sich mit Granate in Luft

Nach der Landung mit dem Fallschirm sei der Pilot - er wurde als Major Roman Filipov identifiziert - russischen Angaben zufolge noch in Funkkontakt mit dem russischen Luftwaffenstützpunkt Khimeim in Syrien gestanden. "Der Pilot tat sein Bestes, um das Flugzeug so lange wie möglich in der Luft zu halten. Er schaffte es, seinen Kommandeuren zu melden, dass er von einer Rakete angegriffen worden war", teilte das russische Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur Tass mit. Medienberichte, wonach der Pilot mit seiner Faustfeuerwaffe noch zwei dschihadistische Kämpfer erschossen habe, als diese sich ihm näherten, wurden bislang nicht offiziell bestätigt.