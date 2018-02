Syrische Rebellen schießen russischen Kampfjet ab

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte am Samstagabend den Abschuss eines Flugzeugs vom Typ Suchoi Su-25 in Syrien und auch den Tod des Piloten. Der Jet soll demnach in der Nähe der Ortschaft Sarakeb abgeschossen worden sein. "Im Kampf gegen Terroristen ist der Pilot getötet worden", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Dem Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, zufolge wurde der Pilot nach der Landung eingekreist und hatte sich noch seiner Waffe bedient, bevor er getötet wurde.