Amtsinhaber Anastasiades wieder Präsident Zyperns

Zudem will die Türkei Garantiemacht für Zypern bleiben. Die griechischen Zyprioten betonen hingegen, Garantiemächte und Besatzungstruppen hätten in einem EU-Land wie der Republik Zypern nichts zu suchen. Die Gespräche gerieten im Juli in die Sackgasse und scheiterten kläglich. Seitdem gibt es keine Verhandlungen mehr.