Feuer zerstörte Bauernhof

Der Maria Almer Feuerwehrkommandant Johannes Esselberger forderte sofort Unterstützung von den benachbarten Kameraden an. So waren binnen kürzester Zeit insgesamt 185 Helfer, darunter auch mehrere Frauen, von den Freiwilligen in Saalfelden, Zell am See, Leogang, St. Martin, Maishofen und Lofer vor Ort. Das Bezirksfeuerwehrkommando Pinzgau half ebenso aus wie Landeskommandant Leopold Winter selbst.