Australien baut weltgrößtes „virtuelles Kraftwerk“

Häuser sollen 250 Megawatt produzieren

Tesla teilte in einer Stellungnahme mit, dass das gesamte virtuelle Kraftwerk über 250 Megawatt Sonnenenergie und 650 Megawattstunden Speicherkapazität verfügen werde. In "Spitzenzeiten" sei die Kapazität des Systems so groß wie das eines großen Gasturbinen- oder Kohlekraftwerks. Schon heute steht die größte Batterie der Welt in South Australia und versorgt mehr als 30.000 Häuser mit Energie. Das Projekt stammt ebenfalls von Tesla-Chef Elon Musk.