Stronach bricht Zelte in Österreich ab

Jetzt aber bricht der Milliardär, der heuer 86 Jahre alt wird, seine Zelte laut "Trend" in der alten Heimat ab: Fix ist bereits der Verkauf seiner steirischen Ölmühle rund um „Frank’s Naturprodukte GmbH“. Veräußern will Stronach, der vor wenigen Jahren mit seinem „Team Stronach“ auch in der Politik mitmischen wollte, auch den Wohnpark Aqualino in Oberwaltersdorf und den Pferdesportpark Magna Racino in Ebreichsdorf. Geschätzte 100 Millionen Euro sollen diese Deals bringen.