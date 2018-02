Klosterneuburg beendet Kapfenbergs Siegesserie

Tabellenführer Kapfenberg hat am Freitagabend in der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) nach zuletzt sechs Siegen wieder eine Niederlage kassiert. Der Meister verlor in Klosterneuburg nach 44:40-Pausenführung noch 71:81, da das Schlussviertel mit 25:11 an die Gastgeber ging. Es war der erste Erfolg der Niederösterreicher nach zuletzt fünf Niederlagen und der erste im Kalenderjahr 2018.