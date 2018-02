Variantenfahrer (56) von Lawine verschüttet - tot

In der Nacht auf Freitag hatte in Kärnten teilweise starker Schneefall eingesetzt, weshalb sich auch die Lawinengefahr stark erhöhte. In den Karnischen Alpen und den Karawanken herrschte große Lawinengefahr, Stufe 4 der fünfteiligen Skala. In den übrigen Gebirgsgruppen war die Lawinengefahr erheblich (Stufe 3).