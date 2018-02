Aufregung um „Flüchtlingskostüm“ bei Amazon

Seit Jahren wird in der Faschingszeit eine Diskussion über Kostüme für Kinder losgetreten, die von vielen als grenzwertig beziehungsweise geschmacklos bezeichnet werden. Dabei gerät vor allem ein britischer Verkleidungsanbieter immer wieder ins Visier. Das Unternehmen hat nämlich in der Kategorie "Historische Kostüme" auch Flüchtlings-Outfits aus dem Zweiten Weltkrieg. Dass diese Kostüme auch beim Online-Händler Amazon angeboten werden, sorgt für Wirbel in den sozialen Medien.