Krebstod nur drei Wochen nach Lotterie-Gewinn

Donald Savastano aus Sidney im Bundesstaat New York war selbstständiger Zimmermann. In letzter Zeit ging es ihm nicht gut - zu einem Arzt zu gehen, das konnte sich der 51-Jährige aber nicht leisten, wie eine Angestellte des Ladens, in dem er das Gewinnlos kaufte, sagte. "Er war nicht versichert", so Danielle Scott.