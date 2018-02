Salzburg zwischen Jungbrunnen und „Alter Dame“

Regelmäßig wird die Bevölkerung im Bundesland Salzburg unter die statistische Lupe genommen – auch um treffende Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Aktuell etwa für die bevorstehenden Landtagswahlen im April.

Jetzt liegt der neue Bericht vor: Auf 120 Seiten haben die Statistik-Experten die Demografie analysiert. Fazit: Die Salzburger Bevölkerung wächst und wächst – und wird immer älter

Im Detail sind die Zahlen bemerkenswert: 552.000 Menschen leben demnach mit Stand Oktober 2017 in Salzburg. So viele wie noch nie – und die Bevölkerungs-Zahl wird weiter steigen. In 20 Jahren sollen an die 585.000 Menschen in Salzburg leben. „Erst dann“, so Chef-Statistiker Gernot Filipp, „wird eine Stagnation eintreten.“ Dass Salzburg über 600.000 Einwohner hinauswächst, ist also eher unwahrscheinlich.