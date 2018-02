Türkei: Amnesty-Chef enthaftet, dann festgenommen

Die Geschehnisse rund um Kilic entwickeln sich immer mehr zum Justizskandal: Der 48-Jährige war im Juni 2017 unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen festgenommen worden und saß seitdem in Untersuchungshaft. Am Mittwoch hatte ein Gericht in Istanbul entschieden, Kilic unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen. Die Staatsanwaltschaft focht die Freilassung an. Die Richter wiesen den Antrag zwar ab, ließen dann aber ein anderes Gericht über die U-Haft entscheiden.