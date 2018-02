Salzburger Filmemacher räumt bei Austro-Oscars ab

Erfolgreich war auch die Salzburger Schauspielerin Verena Altenbergers, in deren Bücherregal es sich schon stauen dürfte. Denn neben Lesestoff bringt die Schauspielerin dort auch ihre Preise, wie den Bayrischen Filmpreis, unter. Und für den Austro-Oscar, der ihr für die „beste weibliche Hauptrolle“ in Goigingers „Die beste aller Welten“ verliehen wurde, will die 30-Jährige ein Ehrenplatz finden.