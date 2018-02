Brutale Sex-Attacke in Westendorf: Zeugen gesucht!

Brutale Sex-Attacke in der Nacht auf Donnerstag in Westendorf! Ein Unbekannter belästigte eine Urlauberin zunächst vor einem Lokal und zerrte sie anschließend in ein Schneefeld, wo er laut Polizei „sexuelle Handlungen“ an ihr durchführte. Die Frau erlitt dabei Verletzungen. Vom Sextäter fehlt jede Spur!