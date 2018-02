Volksbegehren für Rauchverbot wird angemeldet

Am kommenden Freitag will die Ärztekammer ihr Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie einleiten. Mehr als 450.000 Menschen hätten bereits die "Don't Smoke"-Petition unterstützt, das sei eine Basis: "Wir werden am Freitag das Volksbegehren anmelden", sagte der Wiener Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.