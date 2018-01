Grazer KPÖ plant Volksbefragung zu Olympia

Ramsau und Kreischberg sind bereit

Neben Graz und Schladming sollen in der Steiermark in der Ramsau (Langlaufen) sowie am Kreischberg (Snowboard) Bewerbe stattfinden. In den beiden Gemeinden ist das Olympia-Fieber bereits angekommen: „Das ist eine große Chance für uns“, sagt RamsausBürgermeister Ernst Fischbacher. Bei der Gemeinderatssitzung am Freitag sei das Echo positiv gewesen, eine Abstimmung gab es aber noch nicht. In die Sportanlagen, vor allem in das laut Fischbacher „nicht olmypiawürdige“ Stadion, müsste ordentlich investiert werden: Die WM 1999 ist schon fast zwanzig Jahre her…