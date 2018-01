Frau nicht in Klinik gebracht: Sanitäter angezeigt

Rotes Kreuz: Keine Anzeichen für Gefahr

Das Rote Kreuz Oberösterreich rechtfertigte das Vorgehen der Sanitäter in einer Stellungnahme am Dienstag: Es habe keine Anzeichen dafür gegeben, "dass Leib und Leben der Frau in Gefahr waren oder sonstige Umstände vorlagen, die einen sofortigen Rettungstransport notwendig machten". Die Sanitäter hätten die Angehörigen darauf aufmerksam gemacht, dass sie jederzeit einen neuerlichen Notruf absetzen können, wenn sich der Zustand der Frau verändere. Auch nehme man "auf Basis der herrschenden Rechtslage keinen Transport gegen den Willen des Patienten vor", so das Rote Kreuz.