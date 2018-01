Suchtgift-Deal: Polizei rekrutierte im Gefängnis

Neben der Freilassung aus der U-Haft gab es ein paar Tausender als Belohnung und Strafmilderung in seinem eigenen Verfahren, bestätigte der via Video zugeschaltene „V-Mann“ (Vertrauensperson der Polizei) auf die Frage-Flut der Verteidiger Kurt Jelinek und Mirsad Musliu: Der achtfach Vorbestrafte ist erst im Mai 2017 – also nur zwei Monate vor seiner Polizei-Tätigkeit – als Beitragstäter mit 71 Kilogramm Marihuana erwischt worden, bekam dafür „nur“ zwei Jahre auf Bewährung.