"Loddar“ in Form: Vernichtende Kritik für den BVB!

"Den Dortmunder fehlt es auf höchstem Niveau an Führungsspielern, die Verantwortung übernehmen in guten aber vor allem in schwierigen Zeiten", lässt Matthäus wissen. Zudem erinnere ihn die Situation beim BVB an dem sich mittlerweile in der Bayernliga verdingenden 1860 München: "Auch da wurde jahrelang über alles gesprochen, nur nicht über Fußball. Da ist es unmöglich als Mannschaft alles auszublenden und auf dem Platz tollen Fußball zu spielen." So, wie in alten Zeiten.