Opfer mit Baseballschläger und Messer attackiert

Mit einem Baseballschläger und einem Messer ist ein 21-Jähriger vom 23 Jahre alten "Ex" seiner Freundin sowie einem Komplizen (45) am Montagabend in Villach äußerst brutal attackiert worden. Der 23-Jährige prügelte so heftig gegen den Kopf seines Opfers, dass der Schläger zerbrach. Selbst als alle drei in der Notaufnahme waren, beruhigte sich die Situation nicht. Drei Polizeistreifen waren nötig, um die Männer voneinander zu trennen.