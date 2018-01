Aus Rache an Ex Hund gequält

Yorkshire Terrier mehrere Knochen gebrochen

Außer sich vor Wut packt sie den zwei Kilo leichten Yorkshire Terrier der neuen Hausherrin, nimmt ihn in den Schwitzkasten und quetscht das vor Schmerz jaulende Tier zusammen. In ihrer Not betoniert die Hundebesitzerin der Tierquälerin eine ins Gesicht und rettet dem Vierbeiner so das Leben. Das Tier erleidet durch die Attacke mehrere Knochenbrüche. Im Prozess stellt sich die Deutsche als Opfer dar. Sie sei von den beiden mit einem Holzscheit attackiert und blutig geschlagen worden. Weitere Zeugen werden nun geladen. Prozess vertagt.