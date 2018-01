Ägypten zieht Begnadigung von Touristin zurück

Der Horror für die britische Touristin findet kein Ende. Plummer hatte 290 Tabletten in ihrem Gepäck, die den in Ägypten verbotenen Wirkstoff Tramadol enthielten. Diese seien für ihren Ehemann, der in dem nordafrikanischen Land lebt und unter chronischen Rückenschmerzen leidet, bestimmt gewesen. Sie wurde verhaftet und wegen Drogenschmuggels zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Umstände in dem Gefängnis, in dem die junge Britin untergebracht ist, werden als menschenunwürdig beschrieben.