Nach 40 Jahren: Niessl trennt sich von seiner Frau

Gerüchte über schwangere Lebensgefährtin "völliger Unfug"

Er sei "in der Politik geradlinig, und so möchte ich es auch im Privaten halten", so Niessl. Er habe eine neue Lebensgefährtin, die im Eisenstädter Spital der Barmherzigen Brüder tätige Anästhesie-Primaria Anette Severing. Dass diese ein Kind von ihm erwarte, wie gerüchteweise verlautete, sei aber "völliger Unfug und an den Haaren herbeigezogen", sagte der Politiker auf Anfrage.