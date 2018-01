Flutlicht für einen Anrainer untragbar: Prozess

Ein Nörgler, der übertreibt? Oder wird das Haus eines Fußballplatz-Anrainers in Natters tatsächlich oft in unzumutbarer Intensität vom Flutlicht „angestrahlt“? Um diese Fragen und ein abendliches Zeitlimit drehte sich ein Zivilprozess am Landesgericht, nachdem man sich jahrelang nicht außergerichtlich einigen konnte.