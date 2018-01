Den Tiroler Schulen mehr Sportsgeist einhauchen

Von der Schule in den Verein

„Der Grundstein für ein gesundes und aktives Leben wird in frühester Jugend gelegt. Deshalb übernehmen wir in Tirol wieder einmal eine Vorreiterrolle und verstärken gemeinsam mit dem organisierten Sport das Bewegungsangebot in den Schulen“, sagt Sportreferent LHStv Josef Geisler. Das neue Tiroler Schulsport- und Talenteservice setzt zum einen auf ein verstärktes Bewegungsangebot über die Vereine und Verbände in den Schulen und zum anderen auf das Erkennen junger Sporttalente und deren gezielte Förderung. „Das Besondere am Tiroler Weg ist die Verknüpfung von Schule und Vereinen. Qualifizierte Trainerinnen und Trainer gehen über Vermittlung des Landes in die Schulen und machen dort ein interessantes und abwechslungsreiches Sportangebot, das die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb der Schule in den örtlichen Vereinen wahrnehmen können“, erläutert Geisler. Die Mittel dafür werden auf 360.000 Euro verdoppelt.