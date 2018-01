„Unterstütze Platter, wie er mich unterstützt hat“

„Günther Platter war im Mai der Erste, der mich angerufen und gebeten hat, die ÖVP zu übernehmen“, erzählt Kurz, der seit Dezember der weltweit jüngste Bundeskanzler ist. „Und daher werde ich Günther Platter auch voll in seinem Wahlkampf unterstützen. Ich werde so für ihn kämpfen, wie er es für mich getan hat“, sagt Kurz weiter. Als Kanzler Kurz Freitag in Wien seine Koffer packte, lief er im Stiegenhaus seiner Nachbarin in die Hände. „Die hat zu mir gesagt: Oh, Sie Armer, müssen Sie jetzt schon wieder ins Ausland? Ich habe gesagt: Nein, ich fahre nach Tirol. Darauf meinte sie: Na, Bundeskanzler müsste man sein“